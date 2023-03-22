Bakan Koca: Deprem bölgesinde herhangi salgın söz konusu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da deprem bölgesinde açıklama yaptı.

Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgeden alınan verilen titizlikle incelendiğini ifade etmek isterim. Salgın hastalık olduğuna ilişkin bir tespitin belirli kriterlerla yapıldığı unutulmamalıdır. Bölgedeki tüm illerimizden düzenli olarak numune alınıyor. Alınan numunelerde tespit edilen etkenler vaka kümelenmesi şeklinde, beklenenden fazla değildir. Elimizde salgın tanımı ile örtüşen veri yoktur. Deprem felaketini yaşamış illerimizde salgın söz konusu değildir.

Su analizlerine düzenli olarak devam ediyoruz. Adıyaman'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması hala uygun değildir. Hatay'da Defne, Kırıkhan, Samandağ'da da uygun değildir. Şanlıurfa'da ise merkez Haliliye'de içme suyu kullanılmamalıdır.

Yaşadığımız felaketin sebep olduğu yıkım bir takım tedbirlerin hayata geçirilmesinin elzem olduğunu gösterdi. Hastanelerimizin dayanıklılık kontrollerini yaptırmaya devam ediyoruz.

Daha önce riskli duruma gelen Sami Uluç hastanesi ile Dışkapı hastanesini tahliye ediyoruz."