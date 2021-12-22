Bakan Koca: Bugün itibarıyla Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine katıldı.

"Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür" diyen Erdoğan, "TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca ise "Bugün itibarıyla Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk" diye konuştu.