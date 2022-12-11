Bakan Koca açıkladı: 85 yaş üstü hastalara tek hekim uygulaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz, hazırlıklarımızı yaptık, yakında ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında konuştu. Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Yeni düzenlemeyle büyükler tek bir hekim tarafından takip edilecekler. 85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz.
- 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız.
- İlaçta küresel arz ve kur yüzünden fiyatlama sorunu var, stok sorununun farkındayız. Hastalarımızı ilaçsız bırakmayız, ilaç arayan bulacak.