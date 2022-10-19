Bakan Koca: 5 madenci taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazası sonrası tedavi altında olan işçilerin sağlık durumuna ilişkin, "5 madenci taburcu oldu. 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil" dedi.

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