Bakan Koca: 5 madenci taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazası sonrası tedavi altında olan işçilerin sağlık durumuna ilişkin, "5 madenci taburcu oldu. 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil" dedi.