Bakan Kirişçi'ye tepki: Yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş?

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını sürerken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin gece kullanılabilen helikopterleri ilk defa bu yangında deneyeceklerine ilişkin sözleri tepkiye neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yangın bölgesinde yaptığı açıklamada "Biz Marmaris'te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Bakan Kirişci’ye tepki göstererek "Yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş? Test işlemini önce yapacaktınız” dedi.

Kirişci’nin gece görüşlü helikopterler hakkında söylediği sözleri içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Erbay “Tarım Orman Bakanı, Datça yangını başladıktan sonra, ‘Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini deneyeceğiz’ diyor. Sayın Bakan, yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş? Test işlemini önce yapacaktınız. Beceriksizliğiniz yüzünden ormanlar yanıyor” ifadelerini kullandı.