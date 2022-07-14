Koca: Datça'daki orman yangını sürüyor, şu ana kadar 19 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça’da devam eden orman yangınında 19 kişinin "etkilendiğini", 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında” ifadelerini kullandı.