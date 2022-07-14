Bakan Kirişci'den orman yangını yorumu: 'Coğrafya kaderdir'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan orman yangının kontrol altına alındığını belirterek, "‘Coğrafya kaderdir’ diyor İbn-i Haldun, bu coğrafyadaki orman varlığımız da bizim için bir kader. Biz buna en az zarar vererek birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bu ne ilk ne de son yangın olacaktır" yorumunu yaptı.

Kirişci, yangının kontrol altına alınmasından dolayı "mutlu olduklarını" ifade ederek, "Orman Genel Müdürlüğü’müz; yazılım, donanım, beşerî sermaye, insan kaynakları bütün bu yönleriyle yeterli düzeydedir" dedi.

Kirişci, yanan orman alanının 300 hektar olduğunu söyledi. Tarımla ilişkili olan 400 hektarlık alanın da yangında zarar gördüğünü belirten Kirişci, "Bazı vatandaşlarımız, yangından olumsuz etkilenmiş. Bu olumsuz etkilenen vatandaşlarımız arasında 22 kişiden 13 kişi taburcu edilmiş; 7 kişinin tedavisi sürmekte. Bir belediye çalışanımızda ise üçüncü derece bir yanık söz konusu, ama çok şükür hayati bir tehlikesi bu kardeşimizin de bulunmamaktadır" dedi.

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

'Gerekli çalışmalar sürdürülecektir'

"Orman yangınıyla ilgili aziz milletimizi bilgilendirmek istiyorum. Bu çalışmada da AFAD’ımızın koordinasyonunda müştereken birlikte Orman Genel Müdürlüğü’müz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, onların da desteği ile bu çalışma an itibariyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

'Vatandaşlarımız uygun yerlere nakledildi'

Yaklaşık 300 hektarlık orman alanı bu yangında zarar görmüş ve 400 hektarlık da tarımla ilişkili olan alanlar da bir zararımız söz konusu olmuştur. 83 civarında hayvanımız, bunlar da yangından zarar görmemeleri için bulundukları yerden alınmış, daha güvenli yerlere taşınmıştır, 450 hane ve 3520 vatandaşımız yine tedbir amaçlı bulundukları mahallelerden alınmış, yakınlarına, uygun yerlere nakledilmiştir.

'10 ev zarar gördü'

4 ev ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 ev zarar görmüştür. Ama vatandaşlarımızın, özellikle canıyla ilgili en ufak bir kaybımız çok şükür olmamıştır. Diğer canlarımızla ilgili de gerekli hassasiyet gösterildiği için canlarımızdan da kurtarılmıştır. Biraz önce de belirttim, büyükbaş, küçükbaş ve arıcılıkla ilgili arı kovanlarımız bu çalışmalar esnasında bulundukları yerden alınmıştır.

'7 kişinin tedavisi sürüyor'

Bazı vatandaşlarımız, yangından olumsuz etkilenmiş. Bu olumsuz etkilenen vatandaşlarımız arasında 22 kişiden 13 kişi taburcu edilmiş; 7 kişinin tedavisi sürmekte. Bir belediye çalışanımız da ise üçüncü derece bir yanık söz konusu, ama çok şükür hayati bir tehlikesi bu kardeşimizin de bulunmamaktadır.

'En büyük tesellimiz...'

Kocadağ bölgesinde tam radarın olduğu muhitte 500 yaban keçisi de bu çalışmalarla birlikte kurtarılmıştır. Bunlar bizim en büyük tesellimizdir. Maddi kayıplar telafi edilebilir. Ama her halükârda canlarımızı bu canlarımızı koruduğumuzu ve kurtardığımızı belirtmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum.

'Yangın söndürme çalışmalarında 48 hava aracı kullanıldı'

Bu çalışmada 1 adet İHA, 12 adet uçak, 29 adet helikopter, 4 adet de idari amaçlı kullandığımız helikopterler var. Bu 29 helikopterin içerisinde de 23 tanesi Orman Genel Müdürlüğü’müze, geriye kalan kısmı jandarmamıza, emniyetimize, Millî Savunma Bakanlığı’mıza bağlı hava araçları. Toplamda 48 adet hava aracı etkin, aktif olarak kullanılmıştır. 194’ü arazöz ve 16’sı TOMA olmak üzere 576 araç bu çalışmalara aktif olarak katılmıştır.

'OGM yeterli düzeydedir'

Orman Genel Müdürlüğü’müz (OGM); yazılım, donanım, beşerî sermaye, insan kaynakları bütün bu yönleriyle yeterli düzeydedir. Bir noktanın altını çizmek isterim. Dün itibariyle de geceleyin görev yapabilen helikopterlerimiz de uçuşlarını gerçekleştirmiştir. Bizim için asıl olan hava araçları, karadaki orman savaşçılarının işini kolaylaştıran önemli enstrümanlardır. O nedenle asıl olan arazideki, ormanın içindeki müdahale ekibidir. Bu müdahale ekibinin başarılı çalışmalarına gece görev yapabilen helikopterlerle de bir destek verilmiştir.

'Bu coğrafyadaki orman varlığımız da bizim için bir kader'

‘Coğrafya kaderdir’ diyor İbn-i Haldun, bu coğrafyadaki orman varlığımız da bizim için bir kader. Biz buna en az zarar vererek birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bu ne ilk ne de son yangın olacaktır. Dolasıyla bize düşen sadece 21 bin orman çalışanı veyahut da bugünkü gibi diğer kuruluşlarımızla verilen mücadele tek başına yeterli değil. Mutlak suretle aziz milletimizin de hassasiyeti, duyarlılığı bizim için son derece önemlidir, kıymetlidir.

'Yangın elektrik trafosundan kaynaklandı'

Bir trafodan meydana gelen böyle bir yangını 24 saatten daha kısa bir sürede kontrol altına alıp, artık tehlike arz edemez hale getirmiş olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Bizim için en mutlu an. Bu mutlu anı bize yaşatan, ki bu basın toplantısından sonra o savaşçıları, cengaverleri, TOMA’nın kullanıcılarını, diğer iş makinelerinin operatörlerini ve sahada çalışan diğer kardeşlerimizi de bir kez daha şükranlarımızı yerinde sunmak için ziyaret edeceğiz.” (ANKA)