Bakan Kirişci: Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kirişci "Kontrol altına alınmış olan bir yangınla ilgili güzel haberi vermek için bir aradayız. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Bütün aziz milletimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Soğutma çalışmalarının gün boyu süreceğini belirten Kirişci "Türkiye’deki orman yangınlarının yüzde 88’i insan kaynaklı. Bunlar dikkatsizlik olabilir, kasıtlı olabilir. Burada yangın da kasıtlı çıkarılmıştır. En büyük temennimiz herhangi bir vatandaşın zarar görmemiş olması. Ama diğer canlılarımızın zarar gördüğünü üzüntüyle dile getiriyoruz" diye konuştu.

Kirişci "Geçtiğimiz yıla göre helikopter, uçak ve İHA sayımız, hiç kimsenin tahayyül edemediği şekilde artırılmıştır" ifadesini kullandı.

Soylu'dan belediye başkanına: Sen çöpünü toplamakla mükellefsin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gece görüşlü helikopter eleştirilerine yanıt verdi. "Bizim devlet hava araçlarımızın yüzde 90'ından çoğu gece görüşlüdür. Bunu herkes bilsin. Biz operasyon yapıyoruz" diyen Soylu, "Gece görüşlü helikopter ayrı ve yangın söndürme cihazı ayrı, gece yangın söndürebilen hava araçları ayrıdır. Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekir. Biz Türkiye'de gece yangın söndürebilen hava aracı kullandık mı? Evet geçen sene bunu deneyimledik. Peki dünyada bu çok kullanılıyor mu? Şimdi bu da ayrı bir sorudur fakat affedersiniz ya herkes kendi işini yapsın. Buna bir belediye başkan yardımcısı veya bir belediye başkanı karışırsa artık tuz kokmuş demektir. Sen çöpünü toplamakla mükellefsin" ifadelerini kullandı.