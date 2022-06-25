Marmaris yangınının bilançosu belli oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınırken, bölge oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin de katıldığı toplantıda yangına ilişkin sayılar paylaşıldı.

63 hava aracının yangına müdahale ettiği ifade edilirken, toplamda 4 bin 587 personelin de sahada olduğu belirtildi. Sahada bin 169 aracın da yer aldığı açıklandı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yanan alanla ilgili bilgi vererek şöyle konuştu:

“Net olarak ‘burası tamamen yanmış’ denilen yerlerin dışında kısmen yanmış ama içinde bölümlerin olduğu alanlar var. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyleyebiliriz. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu.”