Bakan Kirişci tohumluk satış fiyatlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen TİGEM Geleneksel 70'inci Hasat Bayramı töreninde tohumluk buğday, arpa ve tritikale fiyatlarını açıkladı.

Kirişci, "Buğday üretimimiz 19-22,6 milyon ton aralığında seyretmekte. Yurt içi talebi karşılamada küresel krizlerden etkilenmeyecek bir noktada olduğumuzu birlikte görüyoruz. Dünyadaki buğday üretiminde ise 2021 itibarıyla 10'uncu sıradayız. Bitkisel üretimde daha iyi bir sürece doğru yol aldığımızı özellikle kaydetmek isterim. 2021 yılında, nadas alanlarında sağlanan 1,1 milyon dekarlık azalmayla, ekilen tarla mevcudumuzda 4 milyon dekar artış gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı, "TİGEM'in sertifikalı tohumluk satış fiyatların da duyurmak istiyorum. Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 lira, tritikale için kilogram başına 9,5 lira ve arpa için kilogram başına 9 lira olarak belirlenmiştir" diye konuştu.