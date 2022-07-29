Kavcıoğlu ile İSO Başkanı arasında gerginlik: 'Hepinizin listesi elimizde var'

Ekonomi politikaları ile ilgili İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) bir toplantı yapıldı.

Sözcü'nün haberine göre, toplantıda İSO Başkanı Erdal Bahçıvan TCMB’nin politika faizi yüzde 14 iken bankalarda yüzde 50’lere varan oranlarda kredi faizleriyle karşı karşıya kaldıklarını ve Eximbank’tan da yeterli kredi desteğini alamadıklarını söylerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu sanayicilere dönük sert açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu, İSO Başkanı'na "Ucuz kredi kullanıp döviz ve araba alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var" dedi. "Banka kredi için yüzde 36 faiz istiyor" diyen kişiye Kavcıoğlu, “Alma abi alma” dedi ve “Özel bankalardan yüzde 22’nin üzerinde faizle kredi kullanmayın” şeklinde konuştu.

Kavcıoğlu "sanayicilerin stokçuluk yaptığını" söylerken, İSO Başkanı Bahçıvan “çok tehlikeli ithamlarda bulunuyorsunuz” diye yanıt verdi. Toplantıda zaman zaman tansiyon yükseldi.