Bakan Kirişci tahıl koridorundan sevk edilen tahıl miktarını açıkladı

Adana'da bir fabrikanın yeni üretim tesisinin temel atma törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 26 Kasım itibarıyla tahıl koridorundan 495 geminin geçtiğini açıklayarak, 12 milyon ton tahıl ve gıda ürününün taşındığını belirtti.

Tahıl koridoruna ilişkin açıklamalarda bulunan Kirişci, taşınan 12 milyon tahılın dağılımına ilişkin "Birleşmiş Milletler kriterlerine göre en fazla ihtiyacı olan ülkelerin aldıkları ise oldukça cüzi, sadece yüzde 6,4 gibi düşük bir orandır" dedi.

Kirişci'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti, taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlendi. Dünya için önem arz eden gıda krizini aşmak adına İstanbul merkezli gıda, tahıl geçişini sağlayacak oluşumu gündeme getirdi. Bunda da netice alınmış oldu. Her ne kadar art niyetli de olmasa bile bilgisizlikten dolayı buna sadece 'Karadeniz tahıl girişimi' adını vermiş olsalar da ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ismini zikretmemek adına bu konularda imtina gösterseler de artık bütün dünya biliyor.

26 Kasım itibarıyla bu koridordan 495 gemi geçmiş, 12 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri bu koridoru kullanmıştır. Bunun yüzde 58'sini Avrupa, yüzde 23'ünü Asya, yüzde 12'sini Afrika, yüzde 6,7 gibi küçük bir bölümünü de Orta Doğu ülkeleri almıştır. Birleşmiş Milletler kriterlerine göre en fazla ihtiyacı olan ülkelerin aldıkları ise oldukça cüzi, sadece yüzde 6,4 gibi düşük bir orandır. Ülke olarak inşallah onlara buğday, un, makarna, irmik ve diğer ürünlere dönüştürülmüş hallerini o ülkelere sunan biz olacağız. Türkiye'nin bu misyonu ve vizyonu, çok şükür sektörü ve dünyayı rahatlattı." (AA)