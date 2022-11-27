Zelenskiy sevk edilen tahıl miktarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Ukrayna'dan tahıl" konulu uluslararası forumda yaptığı konuşmada, dünyada açlık krizinin yaşanmaması için tahıl ürünlerini çeşitli ülkelere göndermeye devam ettiklerini söyledi.

Bugüne kadarki süreçte sevk edilen tahıl miktarı hakkında konuşan Zelenskiy, "Bugüne kadar 500'e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı. Bu, dünyanın 40 ülkesi ve tüm toplumlar için 12 milyon ton tarım ürünü demektir" diye konuştu.

Zelenskiy, Karadeniz tahıl koridorunun oluşturulmasına sağladıkları önemli katkılardan dolayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkür ettiğini belirtti.

Ayrıca, yardıma ihtiyacı olan ülkelere destek vermek için "Ukrayna'dan Tahıl" girişimi oluşturduklarını ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna'dan Tahıl programı kapsamında, önümüzdeki baharın sonuna kadar, limanlarımızdan her ayda 10 olmak üzere en az 60 gemiyi, kıtlık ve kuraklık riski altındaki ülkelere göndermeyi planlıyoruz" dedi.