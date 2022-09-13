Bakan Kirişci: 'Gazımızı kesmesinler’ diyerek Putin ve Aliyev'den ricada bulunmamızı istediler

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ın akaryakıt ve doğalgaz konusunda Türkiye'den ricada bulunduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Lütfen Putin’e söyleyin. Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler" dediğini aktardı.

Kendisinin de eşlik ettiği AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ziyaretlerine dair konuşan Kirişçi, şu açıklamada bulundu:

“Önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan ve daha sonra Hırvatistan’da bulunduk. Her üç ülkenin gerek cumhurbaşkanları gerek başbakanları gerekse de bizim bakanlar olarak muhataplarımız düzeyinde ifade ettikleri cümle şu olmuştur, ‘Ne olur önümüzdeki hafta Şangay Zirvesi’nde olacaksınız. Orada lütfen Putin’e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler’. Kime söyleniyor bu, bu ülkenin liderine. Bir düşünün, şuradaki bir kişi donsa, donacağını bilse söylemeyeceği sözleri bu ülkelerin liderleri düzeyinde kulaklarımız iletmiştir.”