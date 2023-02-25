Bakan Kirişci: Depremzedelerin gıda ihtiyacını 3 ay TMO karşılayacak

Tarım ve Orman Bakanı, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaç duyacakları gıda maddelerinin 3 ay süreyle ilgili kuruluşlar üzerinden TMO tarafından karşılanacağını söyledi.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa Valiliğinde basına kapalı yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki vatandaşların bazı ihtiyaç maddelerinin 3 ay süreyle karşılanacağının bilgisini veren Kirişci, "Deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada 3 ay süresince ihtiyaç duyacakları un, pirinç, mercimek, ay çiçek yağı, fındık, kuru üzüm ve benzeri gıda maddeleri, ilgili kuruluşlar üzerinden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından karşılanacaktır" dedi.

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