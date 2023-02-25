Bakan Kirişci: Depremzedelerin gıda ihtiyacını 3 ay TMO karşılayacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa Valiliğinde basına kapalı yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesindeki vatandaşların bazı ihtiyaç maddelerinin 3 ay süreyle karşılanacağının bilgisini veren Kirişci, "Deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada 3 ay süresince ihtiyaç duyacakları un, pirinç, mercimek, ay çiçek yağı, fındık, kuru üzüm ve benzeri gıda maddeleri, ilgili kuruluşlar üzerinden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından karşılanacaktır" dedi.