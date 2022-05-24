Bakan Kirişçi: Anadolu Leoparı tekrar görüldü

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü etkinliğine katıldı. Açılış konuşmasında Kirişçi, "Bu coğrafya üç kıtanın birleştiği bir coğrafya. 8 gen merkezinden üçünün kesiştiği yer. Avrupa’nın 15 bin bu konularda türleri varsa bunun 12 bini bizim kendi ülkemizde. 3 bin 700 civarında olanı da kendi coğrafyamıza ait endemik türler. Bizim iç sularımız ve denizlerimizde de çok sayıda türlerimiz ve bize ait materyallerimiz var. Bunların 550’si denizlerde, 384’ü de iç sularda olmak üzere bize ait 5 binin üzerinde de kendi coğrafyamızda olan sucu türlerimiz var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, en son 1974 yılında görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu Leoparı’nın tekrar görülmeye başlandığını belirterek şunları söyledi:

"Böyle bir daha gayretli bir çalışmanın neticesinde nesli tehlike altında olan türlerin korunmasıyla ilgili güzel bir örneği paylaşmak istiyorum. Ülkemizde en son 1974 yılında görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen, önemli bir türümüz olan Anadolu Leoparı’nın tekrar görülmeye başladığını artık biliyoruz. Böyle bir çalışmada emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli bir gelişme, önemli bir aktivite. Bunun çeşit olarak, tür olarak sayıca artırılmasının çok yerinde olacağını düşünüyorum." (İHA)