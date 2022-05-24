PTT mahkeme kararlarını tanımıyor: Sendikalı çalışanlar sürgün edildi

PTT Genel Müdürlüğünde Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Proje Yatırım Müdürlüğünde başmühendis olarak çalışan ve Haber-SEN PTT Genel Müdürlüğü’nde işyeri temsilcisi olan Baki Çınar, çalıştığı birimde mevzuata aykırı taleplere onay vermediği için 2021 yılında Ankara Başmüdürlüğü’ne sürgün edilmişti. Sendikanın yargı yoluna gitmesi üzerine, yapılan usulsüz görevlendirme iptal edilerek Baki Çınar görev yerine iade edilmişti.
Haber-SEN Çınar'ın ayrıldığı müdürlük yerine başka birimde görevlendirildiğini ve mobbinge maruz bırakılmaya çalışıldığını buna tepki göstermesinin ardından da mahkeme kararı olmasına rağmen aynı başmüdürlüğe ikinci defa sürgün edildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili Haber-SEN Merkez Yönetim Kurulu imzalı açıklamada, "Çökerttikleri kurumumuzun genel müdürlüğünde kendilerinden olmayan, biat etmeyen herkesi sürgün mü edecekler? Bu kişileri genel müdürlükten uzaklaştırarak yapacakları usulsüz işlemlerin gizli kalacağını mı sanmaktadırlar? Hukuk tanımayan usulsüzlükler ne kadar daha sürecektir?" diye soruldu. Baki Çınar’ın ikinci defa sürgün edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: