PTT mahkeme kararlarını tanımıyor: Sendikalı çalışanlar sürgün edildi

PTT Genel Müdürlüğünde Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Proje Yatırım Müdürlüğünde başmühendis olarak çalışan ve Haber-SEN PTT Genel Müdürlüğü’nde işyeri temsilcisi olan Baki Çınar, çalıştığı birimde mevzuata aykırı taleplere onay vermediği için 2021 yılında Ankara Başmüdürlüğü’ne sürgün edilmişti. Sendikanın yargı yoluna gitmesi üzerine, yapılan usulsüz görevlendirme iptal edilerek Baki Çınar görev yerine iade edilmişti.

Haber-SEN Çınar'ın ayrıldığı müdürlük yerine başka birimde görevlendirildiğini ve mobbinge maruz bırakılmaya çalışıldığını buna tepki göstermesinin ardından da mahkeme kararı olmasına rağmen aynı başmüdürlüğe ikinci defa sürgün edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Haber-SEN Merkez Yönetim Kurulu imzalı açıklamada, "Çökerttikleri kurumumuzun genel müdürlüğünde kendilerinden olmayan, biat etmeyen herkesi sürgün mü edecekler? Bu kişileri genel müdürlükten uzaklaştırarak yapacakları usulsüz işlemlerin gizli kalacağını mı sanmaktadırlar? Hukuk tanımayan usulsüzlükler ne kadar daha sürecektir?" diye soruldu. Baki Çınar’ın ikinci defa sürgün edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Yine, Mersin PİM’de görev yapan işyeri temsilcimiz Gülbin Avunç’un Mersin PTT Başmüdürlüğü tarafından Çarşı PTT Merkez Müdürlüğü'ne isteği dışında yapılan tayini mahkeme kararıyla iptal edilmiş ve 10 Mayıs 2022’de görev yerine geri dönmüştür. Ancak görevine başladıktan 2 gün sonra ise Mersin PTT Başmüdürü tarafından, Çarşı PTT Merkezine 3 ay geçici görevle tekrar görevlendirilerek bir nevi sürgün işlemine devam edilmiştir. Yerine de başka işyerinden görevlendirme yapılmıştır. İşyeri temsilcimize baskı uygulanarak, keyfi bir kararla üstelik mahkeme kararına rağmen hukuksuzluk yapılmaktadır. Mersin PTT Başmüdürü de uyguladığı bu usulsüz işlem ile açık ve net olarak hukuk kurallarını çiğneyerek suç işlemektedir.

Sürgün bir insanlık suçudur ve aynı zamanda 4688 sayılı kanuna göre sendikal faaliyeti engellemektir. PTT Genel Müdürlüğü sanki siyasetin temsilcileriymiş gibi davranmaktadır. Uygulamaları gereken yasa ve yönetmelikleri uygulamamaktadır. Tercihlerini iktidardan yana kullanarak, sendikamıza karşı hakkaniyet kurallarını ve hukuku çiğneyerek, sendikal ayrımcılık yaparak açıkça yasaları çiğneyerek suç işlemektedir. Haber-Sen olarak bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Hukuksuz her kararın altında imzası olan her düzeydeki PTT yöneticinden hesap sormaya ve bıkmadan-usanmadan tüm hukuksuzlukların karşısında durmaya devam edeceğiz."