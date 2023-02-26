Bakan Kirişci: 6 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalar tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye genelinde 8 milyon 780 bin 235 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışması yürütüldüğünü, 3 bin 950 yerleşim birimi ve 6 milyon 152 bin 653 hektar alanda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Kirişci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, toprak kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve etkin kullanımı içim yapılan çalışmalardaki son durum, arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlandığı köy sayısı, yapılan toplulaştırma çalışması nedeniyle hakkında açılan dava sayıları ve toplulaştırma sürecinin ne zaman tamamlanacağı konularında verdiği soru önergesini yanıtladı.

Kirişci, tarımsal üretim potansiyeli yüksek; erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovaların, il toprak koruma kurulunun görüşü alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile ‘koruma alanı’ olarak belirlendiğini belirtti.

'440 adet büyük ova koruma alanı olarak belirlendi'

Bugüne kadar 72 ilde yaklaşık 9,3 milyon hektar alanı kapsayan 440 adet büyük ovanın ‘koruma alanı’ belirlenerek Resmi Gazete’de yayınlandığını kaydeden Kirişci, yeni koruma alanı belirleme çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

'8 milyon 780 bin hektar tarımsal arazı toplulaştırılacak'

Ülke genelinde 8 milyon 780 bin 235 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışması yürütüldüğünü açıklayan Kirişci, 3 bin 950 yerleşim birimi ve 6 milyon 152 bin 653 hektar alanda çalışmaların tamamlandığını, 2 bin 798 yerleşim birimi ve 2 milyon 627 bin 582 hektar alanda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. (ANKA)