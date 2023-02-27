Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerindeki 'hükümet istifa' sloganlarını hedef aldı.
Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Kasapoğlu tribünleri hedef aldı: 'Spor sahaları siyaset alanları değildir'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz' dedi.
Haber Merkezi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerindeki 'hükümet istifa' sloganlarını hedef aldı.
Kasapoğlu, "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" dedi.