Bakan Karaismailoğlu'nun 'Mağdur olmayacaksınız' dediği İkizdereliler susuz kaldı

Direnişin devam ettiği İkizdere’de suları çamurlu akan köylüler, su taşıyarak ihtiyaçlarını gideriyor. Köylüler, “mağdur olmayacaksınız” diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na tepkili.

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi'nde AKP'ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının “doğa” nöbeti sürüyor. Yapımı devam eden taş ocağı nedeniyle İkizdereliler, sağlıklı suya ulaşamıyor. Suları çamurlu akan köylüler, su ihtiyaçlarını satın alarak gidermeye çalışıyor.

Kötü koku ve toz

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Gürdere köyünde yaşayanlar, artık suya para yetiştiremedikleri için kilometrelerce uzaklıktaki köylerden su taşımaya başladı. Köylüler, sadece su sıkıntısı yaşamıyor aynı zamanda yapımı devam eden taşocağı nedeniyle toz ve kötü kokudan da şikayetçi.

Köylülerden tepki

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun iki ay önce “Sizi hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz” diye söz verdiği köylüler tepkili. Suyun rengini unuttuklarını söyleyen köylüler, tepkilerini şöyle dile getirdi:

“Bakan Adil Karaismailoğlu, hani biz zarara uğramayacaktık, hani bizim sularımıza, çevremize zarar gelmeyecekti. Biz çay toplarken ağzımızı, burnumuzu kapattık tozdan. Evde su yok. Belki çamurlu suyla banyo yapabiliriz ama çamurlu su ile yiyip içemeyiz.”

Köylüler, kirli su içmekten çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarını da aktardı.