Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kadıköy atık suyu temel atma töreninde yaptığı açıklamaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

DHA'nın haberine göre; Karaismaioğlu'nun avukatı Ömer Faruk Güzel tarafından nöbetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, İmamoğlu'nun 5 Ekim 2022'de Kadıköy atık su ve yağmur suyu hattı yatırımları temel atma töreninde Karaismailoğlu'na "yönelik asılsız, iftira içeren iddia ve ithamlarda bulunduğu ve kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği" belirtildi.

'İftiraların hukuk nezdinde dayanağı yok'

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim hiçbir iş ve işleminde hele hele konu millet adına yapılan harcamalar olduğunda, hiçbir şart ve koşulda haksız kazanç temin etmediği gibi, hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere de haksız kazanç temin etmemiştir. Davalının iddialarının tamamı baştan sona gerçek dışı olup, kamuoyunun önünde ulusal kanallarda ve sosyal medya üzerinden yapılan söylemler marifetiyle müvekkilim acı ve elem içinde bırakılmıştır.

Israrla ve alenen müvekkil aleyhine ifade edilen 'zavallı' ifadesi ile 'yapılmamış işin parasını ödedi' şeklindeki iftiraların hukuk nezdinde hiçbir dayanağı olmadığı gibi tüm bunların maksadı, müvekkilimin uhdesinde yönetilen ulaşım ve altyapı projelerini gölgede bırakıp, anlamsız tartışmalar, aslı astarı olmayan iftiralarla müvekkili kamuoyu husumetine maruz bırakmaktır.

Söz konusu yolsuzluk iddiaları müvekkilimin itibarını kamuoyu nezdinde zedelemekte ve ona duyulan güveni önemli nitelikte etkilemekte olduğundan dolayı bu ithamlar ağızdan çıktığı andan itibaren geri dönülemez zararlara sebep olmuştur. Dolayısıyla ağır şekilde kişilik hakları ihlal edilen ve mağdur olan müvekkilin zararının tazmini büyük bir önem arz etmektedir."

250 bin TL manevi tazminat

"Çamur at izi kalsın siyaseti üzerinden müvekkilimin yıpratılması kabul edilemezdir" denilen dilekçede, Türk Borçlar Kanunu'na göre "Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri Sorumluluk" ve "Kişilik hakkının zedelenmesi" maddelerinden yasal sorumluluğu bulunduğu aktarıldı.

Dilekçede, davanın kabul edilerek haksız fiilin doğurduğu sonuçlar nedeniyle yasal faiziyle birlikte 250 bin TL manevi tazminatın Ekrem İmamoğlu'ndan tahsiline karar verilmesi talep edildi.