Bakan Karaismailoğlu'ndan asgari ücret yorumu: 'Gayet iyi rakam'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 TL olarak belirlenmesine ilişkin konuşan Karaismailoğlu, "Gayet iyi rakam. İnşallah ülkemizde pozitif gelişmelere yol açacak" dedi.

'Çalışanların cebine iyi para girecek'

Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Çalışanlar daha fazla üretecek, kazanacak. Gayet iyi rakam. İnşallah ülkemizde pozitif gelişmelere yol açacak. Enflasyonla mücadele geri adım atılmadan devam edecek. Onu da takip edeceğiz. İnşallah daha bereketli olacak. Sonuçta çalışanların cebine iyi para girecek, daha fazla çalışarak işverene getiri olarak dönecek. Bizim çalışanlarımıza da aynı oranlarda yansıyacak."

İmamoğlu'nu hedef aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin ise Karaismailoğlu "Sonuçta mahkeme kararı. Doğru ya da yanlış bulmak haddime değil. Kesin olmayan bir karar var, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Mahkeme millet adına karar verir. Burada yanlışlık, düzeltilmesi gereken bir nokta varsa istinafı var Yargıtay'ı var. Bir yanlış varsa sonuçta düzeltilir. Sonuçta mahkemenin almış olduğu ara karardır bu. Kesinleşmesi için önümüzde süre var. O yüzden bugün karara sevinmek veya üzülmek farklı bir şey. Karar sonucunda etkilenenlere baktığınızda zannederseniz maç kazanmış, bu da trajikkomik bir hikaye. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adayların birbirine operasyon çekmek şeklinde düzenlemeler trajikomik.Yapılan işleri denetleyen kanunların belirlemiş olduğu mevkiler, makamlar, mahkemeler var. Bir süreç varsa karşılığında süreç var. Yargı kararının, kesin olmayan karar sonucunda gösterilen tavır trajikomiktir" diye konuştu.

İmamoğlu'nu hedef alan Karaismailoğlu "Hiçbir zaman İstanbullu'ya hizmet eden bir noktaya geldiklerini göremedik. Keşke olsaydı. İstanbullular sizi niye seçti? Bu şehri gelin yönetin dediler. Aradan 4 yıla yakın zaman geçti. Olmadığı gibi mevcut olanlar geriye düşmeye başladı. İstanbul hizmet, yatırım ister. Bugün 14 milyon turist gelmiş. Seneye 15-16 milyona çıkacak. Hizmet sektörünüzü geliştirmeniz lazım. Bugüne kadar İstanbul Belediyesi'ne merkezi hükümetten para gelmiş. Belediyenin kendi gelirleri var. Bütçesi büyük. Ama maalesef sıkıntılı süreç devam ediyor. Belediyenin yapması gereken 100 kilometrelik metro var. Bunların tamamında hiçbir ilerleme yok, olduğu gibi duruyor. Çam Sakura Şehir Hastanesi'nin metrosunu ve yolunu yapmayan bir belediye var maalesef. Sonuçta oraya vatandaş gidip şifa bulacak. Bunların hizmet siyaseti bu demek ki. Herhalde oraya ulaşılmasın diye yapılıyor demek ki" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul açıklaması: 'Her şeyi hazır'

Kanal İstanbul projesi hakkında da konuşan Karaismailoğlu "Kanal İstanbul dünyanın en büyük altyapı projesi. Fizibiliteleri çıkmıştı, herşeyi hazır. Öncelikle ulaşım yolları yaparak ana ihaleye geçecektik. Kovid-19 salgın süreci, küresel dengeler oldu. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattımızın önemli hattı yapılıyor. Kanal İstanbul'un altından tünel geçecek. Şu anda Kanal İstanbul çalışması yürüyor. Bir taraftan imar planları yapıldı. Ulaşım yolları devam ediyor. Kanalistanbul devletimizin bütçesinden para çıkmadan, kendi gelirleri ile kendini finanse edebilecek bir proje olarak hayata geçecek. Özellikle Karadeniz kıyısında dünyanın en büyük limanlarından bir tanesini yapacağız. Bu bir su yoludur. Yüzde 70 kanal formatında olan yerdir burası. Küresel dengelerin değişmesi, İstanbul Boğazı'na daha büyük baskı yapacak. Gemi sayıları artacak. Buna bir tedbir almak alternatif güzergah göstermek lazım" dedi.