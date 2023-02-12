Bakan Karaismailoğlu: Konteyner kentler için çalışmalara başladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da yaptığı açıklamada, konteyner kentler kurmak için çalışmalara başladıklarını belirterek "Konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Biz de bir taraftan bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık, yerlerini belirledik" dedi.

Adıyaman genelinde son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 438 olduğunun bilgisini veren Karaismailoğlu, "12 bin 920 vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtardık. 117'nci saatte bile bizi sevindiren gelişmeler oluyor. Enkaz altından canlı çıkardığımız vatandaşlarımız var. İnşallah bunların sayılarının artması bizim temennimiz" diye konuştu.