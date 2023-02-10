Bakan Karaismailoğlu ile Fahrettin Altun hakkında suç duyurusu

CHP, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bant daraltılması kararı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte ilgili yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, bant daraltılması faaliyetinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye yaptığı ziyarete denk getirildiği belirtilerek, "Hükûmete deprem sonrası gerekli tedbirleri alamamış olması nedeniyle yönelecek eleştirilerin görünürlüğünü azaltmak amacı taşıdığı da aşikardır" denildi.

T24'ün haberine göre, CHP adına avukat Çağlar Çağlayan tarafından savcılığa sunulan suç duyurusunda, bant daraltılma uygulaması ile haberleşmenin engellenmesi, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi ve görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiği söylendi.

Sorumlu oldukları belirtilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkında cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmak üzere iddianame hazırlanması talep edildi.