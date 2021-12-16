Bakan Karaismailoğlu: Gelecek nesiller bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri'de katıldığı Anafartarlar-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı İlk Ray Kaynak Töreni'nde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmada "Tramvay hattımız faaliyete geçtiğinde hizmet vereceği güzergâhlarda trafik yoğunluğunu azaltacak ve kent içi trafiğine nefes aldırarak rahatlamasını sağlayacaktır. Tramvay hattımızdaki istasyon binalarımızda, Kayseri’nin dokusuna uygun modern ve estetik eserler olacak. Biz nasıl geçmişte atalarımızın yaptığı şaheserlerle gurur duyuyorsak, gelecek nesillerimiz de bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar" dedi.