Bakan Karaismailoğlu: Başımıza ne musibetler açtığı belli olan kesimler masaların altında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6’lı masaya ilişkin “Üzerinde 6 kişi gözüküyor, altında da Türkiye’de yıllardır başımıza ne musibetler açtığı belli olan kesimler, masaların altında dolaşıyorlar. O yüzden o masadan da bir şey çıkmaz” dedi.

Karaismailoğlu Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl krizi ve İsveç-Finlandiya’nın NATO’ya kabul sürecine dairse “Bunlar Türkiye’nin yönetimine talip olan insanlar, Allah göstermesin. Vatandaşımızın bu özgüveni, Cumhurbaşkanına güveni ve Ak kadroların bugüne kadar yapmış olduğu işlerin teminatı olarak ve bundan sonra yapılacak işleri teminat olarak gördüğü için onlara fırsat vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Konuyu "6’lı masaya" getiren Bakan, "Zaten o toplanan masalardan bir şey çıkmaz. Üzerinde 6 kişi gözüküyor, altında da Türkiye’de yıllardır başımıza ne musibetler açtığı belli olan kesimler, masaların altında dolaşıyorlar. O yüzden o masadan da bir şey çıkmaz. Kale de almaya gerek yok. Çünkü o masalarda milletin derdi yok. O masalarda sadece kendi geleceklerini planlıyorlar” diye konuştu.