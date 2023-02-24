Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarımızın hepsini tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da enkaz altındaki arama-kurtarma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, "İlimizi ayağa kaldırıp, ekonomisini ayağa kaldırıp, canlandırmamız lazım. Organize sanayi bölgesine konteynerleri getirerek çalışanların aileleriyle kalmasını sağlayacağız. Deprem sonrasında Adıyaman'da büyük bir göç oldu, göç eden vatandaşlarımızın tekrardan memleketlerine dönmeleri ekonomik ve ticari hareketliliğin sağlanması, onların geri dönmesi için bir sebep olacaktır. Katar'dan ve dost ülkelerden gelecek olan konteynerler yola çıktı. Önümüzde ramazan ayı var, ramazan ayı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pazartesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ı, vatandaşlarımızı ziyaret edecek" diye konuştu.

'Konteyner kentlere transferler konusunda çalışmalarımızı yapacağız'

Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük bir ekip ile devletimizin tüm kurumları ile birlikte deprem bölgelerinde hızlıca çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adıyaman'da doğal gaz ve elektrik sorununun çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için ellimizden geleni yapıyoruz. Enkaz altındaki arama- kurtarma çalışmalarımızın hepsini tamamladık. Adıyaman genelinde enkazın birçoğunu kaldırdık. Yıkılması gereken yerler içinde planlamamızı yaptık. Adıyaman'da yapılacak konutların hem bölgeleri hem de şekilleri hakkında çalışmalar yapıldı. Bundan sonraki planlamamız ve etütlerimiz, yaşam alanlarımızın oluşturması için çalışmalarımız yürütülecektir.

Bir taraftan yeni alanların tespiti ve inşaatların başlaması diğer taraftan çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın konteyner kentlere transferler edilmesi konusunda çalışmalarımızı yapacağız. Altınşehir Mahallesi'nde 1800 konteyner alanımızda yarından itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. İlimizin doğusunda bulunan otogar ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde prefabrik yaşam alanları ile ilgili altyapı çalışmalarımız devam etmekte, ilimizim güneyinde prefabrik geçici konutlarımızın çalışmaları başladı."