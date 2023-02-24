Adıyaman'da yıkılan 200 bina incelendi: 'Sebebi betondaki büyük taşlar'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü’nden mimar, inşaat ve jeoloji mühendislerinden oluşan 10 kişilik heyet, Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Adıyaman’a gitti.

Akademisyenler çöken binalarda inceleme yapıp numuneler aldı, hazırladıkları raporu da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sundu.

Heyet içerisinde yer alan isimlerden inşaat mühendisi Dr. Ahmet Bal, DHA'ya yaptığı açıklamada birçok binanın çökmesine, mıcırların elenmeden kullanılmasının da neden olduğunu söyledi.

'Büyük taşlar demirle beton arasında aderansı engelledi'

İnceledikleri binalarda bilinenin aksine deniz kumu olmadığını belirten Bal, "Binaları yıkan sebep bizim agre dediğimiz beton içerisindeki taşlar. Bunların belli boyutta olması lazım. Donatı aralığını yani 2 santimetreyi geçmemesi lazım. Bizim gördüğümüz 7-8, 10 santim çapında elenmeden kullanılmış agregalar vardı. Taş büyük olunca aderans sağlanmıyor ve maalesef beton vazifesini gerçekleştirmiyor. Bunun önemli bir sebebi de yapıların aniden göçmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

'Hazır beton çok sınırlı'

200 yapıyı inceleyen ekibin analizlerini laboratuvarda sürdüreceğini aktaran Bal, "Bizim bölgede gördüğümüz şeylerden bir tanesi de hazır betonun çok sınırlı kullanımı. Çünkü yapıların hepsi eski hepsi 90, yani aşağı yukarı tamamı 1998 öncesi yapılar ve bu 98 yönetmeliğinin öncesinde de hazır beton kullanımı bu kadar yaygın değildi. Maalesef elenmeden de bu agregaların kullanılması bence en büyük sebeplerden biri” dedi.