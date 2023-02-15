Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da 6 bin 108 binanın acil yıkılması gerek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı yaptı.

Depremde kentteki bin 485 binanın yıkıldığını, 139 binada enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Karaismailoğlu, "Umudumuzu yitirmedik, arama-kurtarma ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'da 16 bin 713 vatandaşımızı enkazdan kurtarmıştık. Halen 5 bin 703 personel ile çalışırken bunun yanında 30 bin civarında farklı kurumlardan personellerimiz canıgönülden çalışmalarına devam ediyorlar. 1485 yıkılan bina enkazından 36 binada arama- kurtarma ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor" dedi.

Adıyaman'da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Hasar tespit çalışmalarımız Çevre, Şehircilik Bakanlığımız tarafından devam etmektedir. Bu kapsamda Adıyaman'da yıkılan bina sayısı bin 485, ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 85, yıkımı acil olan bina sayısı ise 538 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak acil yıkılması gereken 6 bin 108 bina bulunmaktadır. 139 binanın enkaz kaldırma işlemlerini tamamladık. 292 ambulansla 2 bin 400 sağlık personellerimizle sahada çalışmalarımız devam ediyor. 950 yaralımızı hava ambulanslarıyla İstanbul ve Ankara'daki hastanelerimize sevk ettik. Adıyaman'da çadır ve konteyner çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 28 bin 736 çadır kurularak 114 bin 944 vatandaşımıza barınma fırsatı sunduk. Gelecek çadırlar ile köylerimizdeki hayvan çadırlarının talepleri yerine getireceğiz."