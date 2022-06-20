Bakan Karaismailoğlu Adana Havalimanı'nın kapatılacağı iddialarını yalanladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün yaptığı açıklamada, Adana Havalimanı’nın kapatılacağı iddialarına yönelik, “Hiç hayatlarında milletin hayrına iş yapmamış olanların dezenformasyon, dedikodu siyasetlerine sakın aldırmayın. Türkiye Cumhuriyeti Adanalılar ne istiyorsa onu yapar. Adanalılar ne diyorsa Adana Havalimanı da o şekilde olacaktır” diye cevap verdi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin son 20 yılda adeta yeni bir çağ yaşadığını belirterek, “Son 20 yılda Türkiye’de adeta yeni bir çağ, devrim yaşıyoruz. Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sorumluluk alanımızda olan ulaştırmada da akla, hayale gelmeyecek bütün işleri bir bir yerine getiriyoruz. Ne söz verdiysek yerine getirdik, bazılarının hayal bile edemediği işleri bitirdik. 20 yıl önce Türkiye’de son derece yetersiz bir karayolu altyapısı vardı. Bizim büyük hedeflerimiz vardı" dedi. (İHA)