Bakan Işıkhan'dan MKE'deki patlamaya ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elmadağ'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından Bakanlığa bağlı müfettişlerin gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş, Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.