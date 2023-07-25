Bakan Işıkhan'dan memur toplu sözleşme zammı açıklaması

Bakan Işıkhan, 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin, 'Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız' dedi.

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DHA'nın haberine göre Işıkhan, 1 Ağustos'ta başlayacak memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerine katılma durumunun sorulması üzerine, "Tabii tabii. Zaten bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda yapacağız" dedi. Işıkhan, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' şeklinde konuştu.

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