Bakan Işıkhan'dan asgari ücret itirafı: 'Bulunduğumuz koşullar çalışanlar açısından zorlu'

Asgari ücrete dair açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor" dedi.

Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katıldı, bir konuşma gerçekleştirdi.



Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor" dedi.

Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katına yaklaştı

Haziran ayının son günlerinde net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararlaştırılan asgari ücret, aradan geçen kısa süre içinde eridi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde yer alan ve komisyondaki tutumu nedeniyle sıkça eleştirilen Türk-İş'in yaptığı araştırmaya göre bile; eylül ayında 13 bin 300 liraya yükselen açlık sınırı asgari ücreti aşarken, 43 bin 400 lirayı aşan yoksulluk sınırı ise asgari ücretin neredeyse 4 katına yaklaştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında yeniden bir araya gelecek.