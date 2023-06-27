Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret desteği' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni belirlenen asgari ücrete değinen Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanının destekleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun uzlaşmasıyla yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 lira ’ya çıkardık. 2022 yılı ikinci yarısına göre yüzde 107 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. 2002’den 2023’e; nominal olarak 61 kat, reel olarak ise yaklaşık yüzde 312 artış sağlamış olduk. 400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bir kez de buradan tüm milletimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "Şartlar ne olursa olsun, sosyal devlet anlayışımıza yakışır bir duruşla milletimizin yanında olduğumuzu ifade etmiş olduk. Bizler bu sorumlulukla uyguladığımız sosyal politikalarla asgari ücretli çalışanlarımız başta olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla bütün illerimizi, her alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz" şeklinde konuştu.