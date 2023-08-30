Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu emekçisi ve emeklilerinin aylıklarına yapılacak zamla ilgili açıklama yaptı.
Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyetinindir" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Işıkhan: 'Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 'Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyetinindir' dedi.
Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu emekçisi ve emeklilerinin aylıklarına yapılacak zamla ilgili açıklama yaptı.
Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyetinindir" dedi.