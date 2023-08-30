Bakan Işıkhan: 'Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu emekçisi ve emeklilerinin aylıklarına yapılacak zamla ilgili açıklama yaptı.

Işıkhan, "Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyetinindir" dedi.