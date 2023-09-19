Bakan Işıkhan: En düşük memur maaşı 33 bin lira seviyesine çıkacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'in aktardığına göre, kamu emekçisi ve emekli maaşlarına ilişkin konuşan Işıkhan, çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.

En düşük kamu emekçisi maaşının Ocak 2024'te 33 bin lira seviyesine geleceğini kaydeden Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" dedi.

Emekli maaşıyla ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz" diye konuştu.