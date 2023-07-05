Bakan Güler Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NTV'de yer alan habere göre, Güler ile Dendias’ın yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini ilettiği görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi konuşuldu.

İki Bakan, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması ve bununla ilgili ayrıntıları NATO Vilnius Zirvesi sırasında görüşme konusunda mutabık kaldı.