Bakan Güler 'Suriye'den çekilme şartlarını' saydı, ABD'yle F-16 görüşmelerini anlattı

Suriye ile normalleşme sürecinin gündeme gelmesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebileceğini ancak Türk askerinin Suriye'den çekilmesinin gündemde olması gerektiğini söylemişti.

Asker çekmeye ilişkin ilk açıklama Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den gelmiş, İngiliz haber ajansı Reuters’ın sorularına yazılı yanıt veren Güler, "Suriye’de yeni anayasa ve seçim yapılmadan bu ülkeden asker çekmeyi tartışmayacaklarını" belirtmişti.

'Seçim yapılsın iktidar olanla çalışmaya hazırız'

Bakan Güler, dün akşam Habertürk TV'de canlı yayında Suriye ve bölge ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

"Suriye'deki insanları huzur içerisine yaşayabilecek hale getirdiklerini" öne süren Güler, "Suriye rejimiyle barış görüşmelerine başlayabilmemiz için şartlarımız var" dedi. Güler şöyle konuştu:

"Suriye rejimi, 'çekilme tarihini bize bildirirseniz görüşürüz' diyor. Yani böyle bir şeyi, 'ben huzura barışa dönmek istemiyorum' diye algılıyoruz. Kapsayıcı bir anayasayı kabul et. Senelerdir adam oyalıyor. Serbest seçimlerini yap, sonuçta kim iktidar olursa, 'biz onunla çalışmaya hazırız' diyoruz."

'Türkiye'nin güçlenmesi NATO'nun güçlü olması demek'

Türkiye bir yandan Avrupa Birliği yapımı "Eurofighter"ı da envanterine katmaya çalışıyor.

Eurofighter uçaklarının temini sorulan Güler, "Sanıyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz" dedi. Eurofighter ortağı ülkelerden üçünün Türkiye'ye destek verdiğini dile getiren Güler, "Almanya'da da olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz, inşallah kısa zamanda sonuçlanabilir diye düşünüyoruz" diye konuştu. Yaşar Güler, "Türkiye gibi bir ülkenin güçlü olması demek aynı zamanda NATO'nun güçlü olması demek. Bu kadar basit. Onlar da bu yüzden konuya bizim kadar destek veriyorlar" dedi.

'ABD'li dostlarımız süreci olumlu şekilde yürütüyor'

F-16 tedarik sürecine ilişkin soruya karşılıksa Bakan Güler, "F-16'larla ilgili ABD'li dostlarımızla görüşmeler hep olumlu gelişti. Anlayış gösteriyorlar ama daha sonuna varıp bir imza atmadık. 40 tane F-16 Viper Blok 70 almak istiyoruz. Onlarla gelecek mühimmatları istiyoruz. ABD'li dostlarımız şu anda olumlu şekilde bunlar inceliyor, zamanında cevapları veriyorlar. Olumlu devam ediyor" yanıtını verdi.