Bakan Gül: Cemevlerine yasal statü tanınması için çalışmalarımızı yaptık

Dersim'e (Tunceli) gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli Adliyesi’nde incelemelerde bulunmasının ardından cemevini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gül, şunları söyledi:

“Yaklaşımımız ve tutumumuz ortadadır. Biz hep birlikte Türkiyeyiz. Özellikle cemevlerinin hukuki anlamdaki taleplerini yerine getireceğiz. Cemevlerine yasal statü tanınması noktasında bizler de Adalet Bakanlığı olarak, mevzuat anlamında çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda haklı ve hukuki talepleri yerine geleceğine inanıyoruz. Bunlar haklı taleptir. Bu taleplerin karşılanması da meşrudur. Hükümetimiz bu haklı talebi yerine getirecektir. Ben cemevi dedelerine de teşekkür ediyorum. Hepimizin evi, ocağı, dergahı aynıdır, 84 milyon insan birdir. Kardeşliğimizi nice bin yıllara ulaştıracağız.”