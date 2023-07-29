Bakan Fidan: Hedefimiz Güney Kore ile dengeli bir ticaret ilişkisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, "Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak" dedi.

Uluslararası sistemde yeni jeopolitik ve jeoekonomik denklemin oluştuğunu kaydeden Fidan, "Asya'nın da bu hareketlenmenin tam kalbinde yer aldığını" söyledi. Hakan Fidan, "Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken, dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya, ata topraklarımıza kaydığını görmekteyiz" dedi.

Güney Kore'nin Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu söyleyen Fidan, "Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması, onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil" ifadesini kullandı.

'Kore, Asya-Pasifik bölgesinde ikinci büyük ticaret ortağımız'

Bakan Fidan, "Bugün imzaladığımız yol haritası, bu yöndeki ortak irademizin bir nişanesidir. Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde itinayla çalışılan yol haritası, ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte. İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma her alanda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz" diye konuştu.

"Kore, Asya-Pasifik bölgesinde ikinci büyük ticaret ortağımızdır" diyen Dışişleri Bakanı, "Müteahhitlik projeleri, iki ülke arasındaki işbirliğinin başarılı sonuçlar verdiği önemli bir alan olmakta. Son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen mega projelere Koreli şirketlerin de katkısı var. Şirketlerimiz üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütebilir. Savunma sanayisi işbirliğimizi ilerletmek için her türlü imkan elimizin altında. Altay tankı projesi bu bakımdan önemli bir örnek" dedi.