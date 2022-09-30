Bakan Ersoy'dan konser iptallerine dair açıklama: Haksızlığa uğradığını düşünen varsa...

İptal edilen konserlere yönelik açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kaymakamlık, bu iptaller konusunda ilk mercidir. Son merci hukuktur, hukuk karar verir. Öncelikle tavsiyem haksızlığa uğradığını düşünen bir organizatör veya etkinlik varsa hukuk yolunu tercih etmeli" dedi.

Fox TV'de yayımlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programına konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

'Kız Kulesi asli amacına dönecek'

Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmasına dair de konuşan Ersoy, yapının üzerindeki dış örtünün Kasım veya Aralık ayında kaldırılmasının hedeflendiğini, yapının yeniden ziyarete açılmasının ise Nisan 2023'ü bulacağını belirtti.

Restorasyon çalışmasında yapının 2. Mahmut dönemindeki halinin baz alındığını söyleyen Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Elimizde en fazla dokümantasyon ve resim, çizimlerin olduğu o dönem. Yani kulede sonradan bindirilen yükler kaldırılıyor. Orada çatıdaki çelik konstrüksiyon sonradan bindirilmiş. Şu ana kadar üzerinden 500 tona yakın beton yükü kaldırıldı. Aynı şekilde çelik yükleri de azaltıyoruz. Eskiden olduğu gibi bir burç şeklini alacak. Yani ortadaki o çatı kalkacak, kule özelliği kalacak. Balkon, teras özgün ahşap malzemeden yapılacak. Bundan sonra en önemli bir şey de yeme içme fonksiyonlarından arındırılarak, aynı Galata Kulesi'nde yaptığımız gibi bir müze kule olacak. Asli amacına dönecek."

'Fotoğrafa neresinden baktığınızla alakalı'

Kapadokya'da gerçekleştirilen tahribata ilişkin konuşan Ersoy, konuya dair şunları söyledi:

"Çekilen fotoğrafa neresinden baktığınızla alakalı bir konu. Önden bakarsanız peri bacası yıkılıyor. Fotoğrafın arkasından bakarsanız tuvalet. Daha geniş açıdan bakarsanız yıkıldığını iddia ettikleri peri bacası ile tuvalet arasındaki mesafe 33 metre. Zaten o da bir peri bacası değil, kaya oluşumu. Şu anda mevcut olan Göreme Açık Hava Müzesi'nin içinden geçen yol. 2014'te UNESCO gönderdiği yazıda, bu yolun dünya mirası değerine zarar verdiğini, yolun kapatılması gerektiğini söylüyor. Bu yolu kapatırsanız alternatifi 14 buçuk kilometre. Yani şu anda yaptığımız 2 buçuk kilometrelik yolun alternatifi 14 buçuk kilometreyi vatandaşa kabul ettiremezsiniz. İkincisi de daha başka bir sıkıntı da doğuruyor. Burada sizin daha başka bir değeriniz Uçhisar Kalesi var. Bütün bu ağır vasıta yükü Uçhisar'da yoğunlaşıyor. Bu sefer Uçhisar Kalesi'ni riske atıyorsunuz. Buradaki trafiği onlarca kat arttırarak, bu sefer başka bir değeri kaybetmekle karşı karşıyasınız.

Jeoradar taramaları yapıldığında gördük ki mevcut yolun altında daha tespit edilmemiş gizli kentler var. Bu yolun kapatılıp, buralarda kazı çalışmalarını başlatıp, buraların turizme kazandırılması lazım. Mevcut kiliselere de bakıyorsunuz, hepsi bu yolun titreşiminden etkileniyor. Zaten Bakanlık da Unesco da bu yolun kapatılması için alternatif bir yol talep ediyor. Bu yol olmazsa olmaz, kapatılmak zorunda. Tarım yolunda da tarama yaptık ama hiçbir şey yok. Saklı Kilise var. Normalde yol Saklı Kilise'nin üzerinden geçiyor. Biz Alan Başkalığımızın talebi üzerine yolun güzergahını yaklaşık 32 metre kaydırıyoruz. Böylelikle Saklı Kilise'yi koruyoruz."

'Kaymakamlık bu iptaller konusunda ilk mercidir'

İptal edilen konserlere yönelik de açıklamada bulunan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Her zaman söylediğim gibi kaymakamlık, bu iptaller konusunda ilk mercidir. Son merci hukuktur, hukuk karar verir. Öncelikle tavsiyem haksızlığa uğradığını düşünen bir organizatör veya etkinlik varsa hukuk yolunu tercih etmeli. Hukukun verdiği karara da zaten herkes uymak zorunda. Ben bu olaylardan sonra iptaller ne kadar oluyor diye İçişleri Bakanlığından veri istedim. Şu ana kadar 5 bine yakın etkinlik, konser gerçekleşmiş. 20 tane de iptal olmuş."