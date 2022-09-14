Bakan Ersoy'dan festival ve konser iptalleriyle ilgili açıklama: Hassasiyetler...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gericilerin baskıları sonrası valilik ve kaymakamlık talimatları üzerine art arda iptal edilen festival ve konserlerle ilgili konuştu.

Hürriyet'e konuşan Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı açısından ve konunun doğası gereği; bizim için ne kadar az kısıtlama, ne kadar az sınırlama olursa o kadar doğru olur. Bizim yaklaşımımız bu. Hatta mümkünse hiç kısıtlama, hiçbir sınırlama olmasın. İşimiz kültür, sanat ve turizm..." dedi.

"Bazı bölgelerde, bazı hassasiyetler oluşabiliyor ve kaymakamlıklar nadiren iptal kararları verebiliyor" diyen Ersoy, "Ancak kaymakamlık son merci değil, ilk merci. Eğer haksız bir uygulama olduğu düşünülüyorsa, hukuk yolu ile karar düzeltme talep edilebilir" ifadelerini kullandı.

'Bu tarz otellerin sayısı biri, ikiyi geçmez'

Ersoy, Almanya'nın ucuzluk marketinde Türkiye'den 22 günlük tatilin 599 avroya satılmasına yönelik de şunları kaydetti:

"Bu tarz otellerin sayısı biri, ikiyi geçmez. Maalesef bazı oteller düşük sezonda pazarlama faaliyeti adı altında 15-20 odasını 21 Euro gibi sembolik fiyata verebiliyor ve buna da tanıtım diyor. Havayollarının sınırlı sayıda koltuğunu 1 Euro’ya vermesi gibi. Türkiye’nin turizm gelirleri konusunda fikir sahibi olmak istiyorsanız, yıllık ortalama kişi başı gecelik geliri baz almalısınız. Pandemi döneminde bu 62 dolara kadar düşmüştü ancak bu yıl yüzde 35’lik bir artış ile 83 doları aşmayı hedefliyoruz."