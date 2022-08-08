Bakan Ersoy'a soru önergesi: Aram Tigran'ın Diyarbakır’a gömülmesine neden izin vermiyorsunuz?

2009’da hayatını kaybeden sanatçı Aram Tigran’ı TBMM gündemine taşıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Konuya dair konuşan Paylan, şunları söyledi:

“1915’te Diyarbakır’dan sürülen bir ailenin oğlu olarak Suriye’nin Kamışlo ilinde doğan Tigran hayatı boyunca Kürtçe, Ermenice ve Arapça dillerinde bu toprakların müziklerini söyledi. En büyük vasiyeti olan, atalarının memleketi Diyarbakır’a gömülmesine, dönemin AKP iktidarınca müsaade edilmedi. Diyarbakır’da Aram Tigran adıyla açılan konservatuarın faaliyetlerine ise kayyım döneminde son verildi.”

Paylan'ın, Ersoy’a yönelttiği sorular şöyle: