AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Roboski ziyareti üzerinden hedef aldı. Millet İttifakı’na da hedef alan Bahçeli “Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Roboski’ diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun Roboski ziyareti Bahçeli’yi kızdırdı: Provokatörlüktür
MHP lideri Devlet Bahçeli, Roboski'yi ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu‘nu hedef aldı, 'Kabuk bağlamış yaraları açmaya çalışması su katılmamış bir provokatörlüktür' ifadesini kullandı.
Haber Merkezi
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Roboski ziyareti üzerinden hedef aldı. Millet İttifakı’na da hedef alan Bahçeli “Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Roboski’ diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır” dedi.