Kılıçdaroğlu’nun Roboski ziyareti Bahçeli’yi kızdırdı: Provokatörlüktür

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Roboski ziyareti üzerinden hedef aldı. Millet İttifakı’na da hedef alan Bahçeli “Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Roboski’ diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır” dedi.

