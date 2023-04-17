Bakan Ersoy’a Phaselis’teki 47 milyonluk ihaleyi sordu

Sahil kentlerindeki plajları işleten bakanlığa bağlı TURAŞ A.Ş’nin önceki genel müdürü Tayhan Şimşek, Phaselis’teki yapım ihalesinin 25 milyon yaklaşık maliyeti olduğunu ancak bir ay sonra ihaleye çıkarılan projenin 47 milyona yüklenici firmaya verildiğinin sorgulanması gerektiğine dikkat çekmişti. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, “maliyet hesaplarına göre yüksek bedellerle ihaleye çıkılmasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, Phaselis’teki yapım ihalesiyle ilgili iddialara yanıt verilmesini istedi.

'Maliyet hesabı neden dikkate alınmadı?'

Phaselis antik kentinin 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yapımına başlanan halk plajı projesiyle ilgili ihale bedelinin 25 milyon TL olarak belirlenmesine karşın yaklaşık iki katını bulan 47 milyon TL üzerinden ihale edildiği iddiasının basına yansıdığına dikkati çeken Budak, Bakan Ersoy’dan “Yüksek bedelle ihaleye çıkıldığına dair ileri sürülen iddialar gerçek midir? Maliyet hesaplarına göre yüksek bedelle ihaleye çıkılmasının gerekçesi nedir? Maliyet hesabı neden dikkate alınmamıştır?” sorularına yanıt verilmesini istedi.

Önergesinde, söz konusu ihale sürecine ilişkin bir denetim yapılıp yapılmadığı sorusunu gündeme getiren Budak, Bakan Ersoy’dan “Yapıldıysa bu denetimler sonucunda ihalede herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmış mıdır? Ne tür yaptırımlar uygulanmıştır. İdari soruşturma gerçekleştirilmiş midir? İhale sürecinde kamu zararı oluşmuş mudur? Oluştuysa ilgili kişilere rücu süreci başlatılmış mıdır?” sorularına yanıt istedi.

Ersoy'a Bodrum'daki ihale de soruldu

Öte yandan Phaselis’teki ihaleye ilişkin iddialar üzerinden gündeme gelen TURAŞ’ın işlettiği Bodrum Kumbahçe’deki Halk Plajına ilişkin yolsuzluk konusuna da değinen CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan bununla ilgili de açıklama istedi.

Konuyla ilgili de Meclis’e ayrı bir soru önergesi sunan Budak, Bodrum Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu Mevkii’nde 671 ada, 1 parselde bulunan günübirlik tesis alanı yapım işine ait ihalede, TURAŞ A.Ş.’nin yüklenici şirkete yaptığı ödeme ile ihale bedeli arasında yüksek miktarda fark olduğuna işaret ederek, “Bordum 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2020/24 sayılı dosyasında bilirkişilerce tespit edilmiştir. Mahkeme dosyasında bilirkişilerce tespit edilen fazla ödemenin gerekçesi nedir? Yapılan fazla ödemeden dolayı oluşan zarar ilgili kişilere rücu edilmiş midir? Söz konusu bedel tahsil edilmiş midir?” diye sordu.