Bakan Elvan'a 'Pandora Belgeleri' sorusu: MASAK soruşturma başlattı mı?

Ekim ayının başında dünya genelinde sızdırılan Pandora Papers belgelerindeki iddialar TBMM gündemine taşındı.

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a MASAK tarafından sözkonusu iddialarla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Çıray yaptığı açıklamada "Türkiye iş dünyasından pek çok zengin ismin ve bu isimlerin yakın akrabalarının vergiden kaçınmak için vergi cennetine para aktardıkları ya da gayrimenkuller satın aldıkları ileri sürülüyor. Peki MASAK nerede? Bu iddialar ile ilgili bir soruşturma başlattı mı? Milletimiz artık yaşanan tüm bu adaletsizliklerden, yolsuzluklardan, fakirlikten bıktı. Söz konusu iddialar tatmin edici bir şekilde milletimize açıklanmalı" dedi.

Çıray, Bakan Elvan’a şu soruları yöneltti:

“Pandora belgelerinde adı geçen ve vergi cennetine para aktardığı ileri sürülen söz konusu kişi ve kurumlar söz konusu yatırım ve para transferlerinde vergi ödemişler midir? Eğer ödememişler ise servetlerini yurtdışına aktardığı belirtilen söz konusu kişi ve kurumlardan vergi almayı düşünüyor musunuz? Yurt dışına kaçırılan bu paraların ne kadarı meşru ne kadarı meşru olmayan yollardan kazanılmıştır? MASAK’ın, bu iddialar ile ilgili başlatmış olduğu bir soruşturma var mıdır?”