Bakan Elvan: Akaryakıt fiyatları Avrupa’da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında

2022 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile devam etti.

Burada milletvekillerinin sorularına yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, sürekli zamlanan akaryakıta ilişkin, "Akaryakıt fiyatları Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında. Şu anda akaryakıt fiyatları 1 doların altında. Bugüne kadar 64 milyar liralık eşel mobil üzerinden alacağımız vergiyi almadık. Eşel mobil sistemi tamamen devreden çıktı. Brent petrol 83-84 dolar. Ocak ayına göre yüzde 60-70 artış oldu. Biz vatandaşlarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz” dedi.