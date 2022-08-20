Bakan 'ekmeğin maliyeti düştü' dedi: 'Un fiyatları bir yılda 2 buçuk kat arttı'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ekmek fiyatlarıyla ilgili öngörüsünü sorduğu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "un regülasyon" çalışması sonucu ekmeğin maliyetinin düşürüldüğünü, un fiyatlarının ise piyasada belirli aralıklarla sabitlenerek, ülke ekonomisine katkı sağlandığını öne sürdü.

Geçen yıl 150 lira olan bir torba unun 360 liraya çıktığını anımsatan Ömer Fethi Gürer ise un fiyatlarına bağlı olarak ekmek fiyatları da bir yıl da 2-3 kat zamlanmasına rağmen Tarım ve Orman Bakanı'nın ‘ekmeğin maliyetini düşürdük’ demesinin vatandaşın ekmeğini kıstığı bu süreçte dayanaktan yoksun bir açıklama olduğunu söyledi.

'Vatandaş ekmeğini kısıyor'

Gürer, “Durum böyle iken ülkenin tarım ve Orman bakanının, sanki tüm bu olumsuzluklar bu ülkede yaşanmıyormuş gibi ‘ekmeğin maliyetini düşürdük’, ‘un fiyatlarını sabitledik’ gibi açıklama yapabiliyor olması düşündürücüdür. Ekmeğin gramajı azaltılıp fiyatı artırılmıştır. 200 gram ekmeğin kilosu en düşük 10 TL’dir. Farklı illerde bu fiyat 20 TL’yi dahi aşmış durumdadır. Vatandaş ekmeğini kısarak açlığını azaltma çabası içine giriyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltmişti:

“Ülkemizin de riskleri dikkate alarak gerekli çalışmalar yapılmakta mıdır? Ekmeğin yılsonu fiyatı ile ilgili bir öngörünüz var mıdır? Hububatta sorun yaşanmaması için ekim dönemi öncesi çiftçi için yeni düzenlemeler sağlanması ve borçlarının ötelenip faizlerinin silinip bazı aşırı fiyat artışı gösteren gübre gibi ürünlerde etkili sübvanselere gidilmesi sağlanacak mıdır?”