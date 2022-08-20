Emekliler promosyon kuyruğunda isyan etti: 'Bizi bu hale getirenler utansın'

Özel bankaların emekli promosyon ücretlerini arttırması nedeniyle bankalar önünde uzun kuyruklar meydana geldi.

Eskişehir'de de emekliler özel bankaların 8 bin liraya varan promosyon uygulamasından yararlanmak için bankanın kentteki şubelerine akın etti.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, daha önce başka banka şubelerinden maaşlarını çeken emekliler, açıklanan promosyon miktarını duyunca, mevcut bankalardaki hesaplarını kapatarak daha yüksek promosyon veren banka şubelerine yöneldi. Banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Emekliler bankaya girebilmek için saatlerce sıcak altında banka önünde kendilerine sıranın gelmesini bekledi.

Banka önünde 3 saattir sıranın kendisine gelmesini beklediğini ifade eden emekli Zafer Dülger, “Yaklaşık 3 saattir bekliyorum. Beklediğim banka, emekli promosyon ücretini 7 bin 750 TL'ye çıkardı. Daha önce bin 500 TL almıştım. Kamu bankası olduğu için promosyon ücretini artırmayınca hesabımı taşımak istedim. Alacağım promosyon parası ile borçlarımı kapatacağım” dedi.

'Evimizi rahatça geçindirebileceğimiz bir maaş istiyoruz'

Yaklaşık 2 saattir sıranın kendisine gelmesini beklediğini ifade eden Yaşar Tutkan'sa, şunları söyledi:

“Sıcaktan tansiyonum çıktı. Pandemi ve yoğunluk nedeniyle bankanın içine de almıyorlar. Mecburen dışarıda sırada bekliyoruz. Daha önce promosyondan yararlandığım bankanın promosyon ücreti düşük olduğu için maaşımı taşımak istedim. Kamu bankaları da promosyon ücretlerini artırmalı. Emeklileri bu kuyruklara mahkum edenler utansın. Elime 5 bin lira bile emekli maaşı geçmiyor.

Bu maaş ile evi nasıl çekip çevirebileceğiz. Alacağım promosyon ücreti ile borcumu ödeyip, eksiklerimizi gidermeye çalışacağım. Evimizi rahatça geçindirebileceğimiz bir maaş istiyoruz. Aldığımız maaş eve gitmeden bitiyor. Akşam yatıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam. Bankadaki işimi hallettikten sonra da halk ekmek büfesinden ekmek almak için kuyruğa gireceğim.”