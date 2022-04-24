Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evle ilgili iddia: 'Elektriği varmış'

Enerji Bakanı Dönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ev için 'o gün elektriği varmış' dedi.

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'da elektriği kesilen aileye yaptığı ziyarete ilişkin "Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu dün Ankara Keçiören'de elektriği kesilen 3 çocuklu bir aileyi ziyaret etmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: 

“Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?”

Dönmez "Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir" ifadesini kullandı.

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