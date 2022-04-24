Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evle ilgili iddia: 'Elektriği varmış'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara'da elektriği kesilen aileye yaptığı ziyarete ilişkin "Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu dün Ankara Keçiören'de elektriği kesilen 3 çocuklu bir aileyi ziyaret etmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?”

Dönmez "Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir" ifadesini kullandı.